Con una carrera que ha sabido reinventarse entre la sensibilidad del rap, los sonidos urbanos y letras cada vez más personales, Micro TDH atraviesa una de las etapas más sólidas de su trayectoria. A pocos días de su esperado regreso a Lima este 5 de junio en CC. Barranco, el artista venezolano conversó con Diario Correo sobre la evolución que ha marcado su música en los últimos años y la manera en que su esencia ha madurado sin perder autenticidad.

—¿Qué importancia tiene para ti conectar en vivo con el público, especialmente en un país como Perú donde tienes seguidores muy activos?

Es demasiado importante para el artista conectar con su público, y mucho más en un espacio como un escenario. A mí me resulta muy importante conectar en vivo; creo que es una de las cosas que más en serio me tomo. Y el público de Perú, que no es la excepción, ha sido un público que siempre me ha apoyado desde el principio. Pues siempre trato de darles la mejor energía y que disfruten de la experiencia.

—Tu música ha evolucionado entre el R&B, el trap y sonidos más experimentales, ¿en qué etapa artística sientes que te encuentras hoy?

Realmente, en una etapa mucho más libre, si se puede decir de esa manera. Siento mucha autonomía, muchas ganas de crear desde la libertad creativa, principalmente. Así que siento que me encuentro en una etapa donde estoy siendo, más que todo, leal a lo que quiero hacer, a lo que me gustaría plasmar.

—¿Qué tan esencial es para ti arriesgarte musicalmente, incluso si eso implica salir de lo que el público espera de ti?

Sin duda. Yo creo que siempre hay que tener una especie de 50/50 entre lo que a ti te gusta y lo que a tu público le gusta, porque hay que complacer a ambos; literalmente, hay que complacer al corazón que te demanda hacer algo. El artista siempre tiene que arriesgarse, siempre tiene que hacer apuestas nuevas y también complacer al público que seguramente te sigue por obras que ya has hecho. Entonces, siempre es una mezcla: el artista siempre tiene que arriesgar y, a la vez, complacer al público.

—¿Qué artistas o sonidos actuales te están inspirando en esta nueva etapa de tu carrera?

Realmente no siento que esté inspirado en alguien para hacer el sonido que estoy tratando de crear ahora. Sin embargo, siempre me influencio de artistas grandes que hayan dejado una marca importante. Por ejemplo, mi artista favorito es Michael Jackson; me refresca un montón y me inspira a ser tan legendario.

—¿Qué aprendiste de la industria musical que nadie te había advertido cuando empezaste?

Eso es extenso. Si hablamos de industria, pues hay muchas cosas que un artista necesita saber antes; por ejemplo, tener educación financiera. En la industria siempre se empiezan a ver grandes números, contratos, cheques, firmas y todo eso, sin buena asesoría, es un terreno inexplorado.

Además, hay mucha política, hay mucho trato político entre gente de la industria, artistas, ejecutivos y managers. También, que el precio y el valor de tu proyecto te los pones tú y tu equipo de trabajo .

—¿Qué tan difícil es mantener la autenticidad en una industria tan marcada por tendencias?

Puede ser difícil ser auténtico, pero en un mundo donde tú tienes libertad creativa, el impacto a nivel industrial debería ser lo menos importante. Creo que la autenticidad, al final, es lo que hace al artista y que todos los artistas dependen de eso: de ser completamente genuinos.

Mientras más genuino, mejor; mientras más auténtico, mejor. Mientras más leales sean a lo que ellos sienten, a lo que un artista siente, el proyecto, el resultado final o la obra siempre termina conectando más con la gente .

—El año pasado lanzaste una canción con Wendy Sulca, muchos podrían no haber imaginado esta colaboración. ¿Crees que hoy la música urbana está rompiendo definitivamente esas barreras?

No me considero un artista de la música urbana como tal; siento que soy un artista y ya. He estado en todos los géneros: en el movimiento del rap, en la música urbana, en el reggaetón, en las baladas y en el pop.

Es bonito poder integrar una canción en donde resalte Wendy Sulca, que es un referente de la música tradicional y folklórica peruana. Y, más que una barrera rota, siento que es un crossover bien especial, un junte inesperado .