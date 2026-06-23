El cantante Austin Palao estrenó su nuevo tema titulado “Textos”, con el que continúa impulsando su carrera dentro del género urbano. La canción aborda las emociones que surgen tras una ruptura sentimental y el proceso de superación personal.
El sencillo mantiene la línea musical que el artista ha venido desarrollando, con sonidos contemporáneos y una letra centrada en experiencias personales relacionadas al desamor y la necesidad de cerrar ciclos emocionales para avanzar.
Palao señaló que el tema nace de vivencias reales vinculadas a relaciones en las que no se recibió el mismo nivel de entrega. En ese sentido, explicó que la canción refleja decisiones como distanciarse y priorizar el valor propio tras una experiencia afectiva compleja.
“Textos” ha comenzado a difundirse en redes sociales acompañado de un videoclip que muestra la evolución artística del intérprete. El tema ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube, mientras el cantante continúa consolidando su presencia en la música urbana.
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