El Jurado Electoral Especial de Lima Centro resolvió no admitir, por el momento, la lista de candidatos presentada por Renovación Popular para la alcaldía de Lima, luego de identificar una serie de observaciones vinculadas al cumplimiento de requisitos formales.

Entre los casos señalados figura el de Rafael López Aliaga, inscrito como postulante a teniente alcalde. El ente electoral recordó que recientemente fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como senador electo para el periodo 2026-2031, situación que requiere precisiones respecto a su condición actual dentro del proceso electoral municipal.

El JEE indicó que, aunque existen versiones públicas sobre una eventual renuncia al cargo legislativo, la agrupación política debe presentar documentación que sustente de manera oficial el estatus del candidato.

Una observación similar fue planteada para Guillermo Valdivieso, candidato a regidor, quien también presenta una proclamación previa como parlamentario andino suplente que debe ser aclarada formalmente.

Además, el organismo electoral cuestionó la postulación de Luis Rubio a la alcaldía de Lima y la de otros aspirantes a regidores por no acreditar haber nacido en la capital ni demostrar residencia continua en la ciudad durante los últimos dos años.