El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) activó una estrategia integral a lo largo del litoral peruano para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño Costero sobre la fauna silvestre. Esta acción responde al incremento de reportes de animales varados, desubicados o debilitados debido al calentamiento del mar, alteración climática que ha desplazado a la anchoveta hacia el sur y ha reducido el alimento de aves guaneras, pingüinos y lobos marinos.

Monitoreo en islas

Bajo el liderazgo técnico del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), las intervenciones de campo se intensificaron en la región Ica, Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash y Lima a través del sistema Alerta SERFOR. Asimismo, mediante las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) y los gobiernos regionales, se aplica la nueva “Guía de Actuación Frente a Reportes de Fauna Silvestre Marino-Costera en Playas”, la cual regula el trabajo de las brigadas locales, la toma de muestras y la disposición segura de animales rezagados.

“Articulamos con las instancias regionales y organismos del sector para brindar una respuesta técnica, rápida y coordinada. Nuestro compromiso es conservar el patrimonio de fauna silvestre con estrictos protocolos de bioseguridad frente a este evento natural que se intensifica por el cambio climático”, destacó Marco Arenas, director de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del SERFOR.

Esta estrategia técnica se complementa con un sólido frente sanitario y de desarrollo territorial estructurado por el MIDAGRI. En ese contexto, el SENASA, en su calidad de ente rector en sanidad animal realiza acciones de vigilancia epidemiológica para la oportuna emisión de alerta zoosanitarias.

Por su parte, el programa AGRO RURAL vigila la situación biológica en 22 islas y 8 puntas de la costa peruanas al despliegue de sus guardaislas. Este esfuerzo se complementa con inspecciones conjuntas entre SERFOR, SENASA y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) en zonas críticas de alta concentración de mamíferos, como la Reserva Nacional de Paracas.

En el ámbito estratégico, el SERFOR diseña una hoja de ruta interinstitucional para el monitoreo poblacional a largo plazo y mantiene una estrecha coordinación transfronteriza con las autoridades ambientales de Ecuador y Chile. El objetivo es estandarizar las alertas sanitarias y evaluar de manera conjunta las rutas migratorias de las aves marinas en la región.

Finalmente, a través de la campaña “Respetemos a la fauna silvestre marina”, el MIDAGRI exhortó a la ciudadanía, pescadores y turistas a no tocar, alimentar ni intentar devolver al mar a los animales que aparezcan en las playas. Esto evita riesgos de contagio sanitario y permite que los especialistas actúen bajo los protocolos de bioseguridad establecidos.

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