Tras conocerse que Guty Carrera será parte del reality ‘Guerreros’, la versión mexicana de ‘Esto es Guerra’ producida por Televisa, los seguidores de Miguel Arce se animaron a preguntarle si él también seguirá los pasos de su compatriota pues ambos radican en México.

“A enfrentar estas épocas de la mejor manera, aprovechen el tiempo que se nos da para elevar esas defensas, entrenen, coman sano, hidrátense, fuera de bromas, es muy posible (Dios no quiera) que muchos terminemos contagiados por este virus, aprovechemos este tiempo, no para elevar el sedentarismo sino para elevar las defensas, que no se aún tiempo en vano, se les quiere!!”, sostuvo el exchico reality en su post de Instagram.

En la reciente publicación de Miguel Arce, un usuario le preguntó: "¿Vas a participar en guerreros?”. A lo que el exchico reality respondió sin rodeos: “Nop, pero les deseo lo mejor a los que sí”.

Ante su respuesta, su seguidora lamentó su ausencia en el nuevo reality de Televisa y le preguntó sobre sus próximos proyectos.

"Hubiera estado bonito jaja pero no se dará. Ya pronto que acabe todo esto tengo que ir a Perú para protagonizar una película junto a Julián Gil”, le contó Miguel Arce reafirmando que seguirá con su carrera como actor.

'Esto es Guerra’ tendrá versión mexicana

El reality de competencia tendrá una versión mexicana y se transmitirá a través de la señal de Televisa el próximo 15 de junio. El programa llamado ‘Guerreros 2020’ será conducido por Tania Rincón y Mauricio Barceleta, dos personas reconocidas en México.

El proceso de selección para elegir a los Leones y Cobras fue riguroso por lo que hay mucha expectativa por conocer a los competidores. Cabe mencionar que no se descarta la posibilidad que algunos chicos realies de Perú visiten a sus compañeros mexicanos.

