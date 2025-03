Mguel Bernal, o Mikecrack como lo conocen sus 55,5 millones de suscriptores en YouTube, está lejos de ser de esos divos que presumen su influencia y poder en las redes sociales; todo lo contrario, la sencillez es su marca registrada. El español número uno en YouTube, creador de contenido dirigido al público joven, confiesa a Correo que nunca imaginó que sus publicaciones relacionadas con animaciones, parodias y gameplays de videojuegos, terminarían convirtiéndolo en una celebridad.

“Nunca imaginé que fuera a tener un alcance tan grande. Cuando empecé, ya encontré algunos youtubers muy grandes y veía lo importantes que eran para muchas personas cuando iban a eventos y esas cosas”, dice Mikecrack, que llega a Lima para presentar en el Teatro Canout su show en vivo el sábado 5 de abril y el domingo 6 con 3 funciones, al mediodía, 3:00 p.m. y 6:00 p.m.

¿Y cómo empezó todo? Desde cero, yo me metí a YouTube y empecé a hacer mis videos jugando juegos. Al principio solo me veían mis amigos del instituto, después 10 personas, luego 20, 30, luego 100, 200 todo poco a poco y gradual, aunque haya sido tan rápido, tampoco me sorprende porque hasta hoy no soy consciente de lo que me sucede. Cuando hago un directo y se conectan 50 mil personas ni me doy cuenta, me parece que es lo más normal, pero luego voy a una firma de libros y hay cientos de personas esperándome. Allí te quedas muy sorprendido.

¿Los que consumen tus contenidos son especialmente niños? Yo empecé haciendo los videos que me gustaban y me di cuenta que mis seguidores eran niños, al darte cuenta de esto fui armando el contenido más relacionado a temas infantiles. En ese sentido sí que sentimos como una responsabilidad tener cuidado con los mensajes que mandamos, con las cosas que decimos, aunque siempre digo que los principales responsables son los padres.

Tienes una gran responsabilidad sobre los hombros por ser un referente de millones de niños y jóvenes. Una cosa que me gusta mucho, cuando hacemos eventos, es que al final los padres me agradecen, me dicen que de algún modo hacemos felices a sus hijos. Muchos me dicen que soy de los poquitos youtubers a los que le tienen confianza para dejarlos solos con sus niños, dejan que yo los entretenga, y yo les digo: bueno, pues los ayudaré.

En este mundo de las plataformas y redes sociales siempre hay que estar un paso adelante, la competencia es feroz. Mi trabajo es crear contenido, adaptarme a los tiempos para que la gente siga queriendo verme y no les canse. Hay que estar muy pendiente de tu entorno, no hay que tener miedo a reinventarse, a probar cosas nuevas. Cuando empecé en YouTube, casi todas las visitas venían desde las computadoras y actualmente la mayor parte vienen desde la televisión, es un cambio enorme y el contenido que tienes que hacer cuando te ven por teléfonos no es lo mismo que cuando te ven por televisión.

¿Qué le aconsejarías a aquellos que desean ser youtubers y competir entre tanta oferta? Tienes que entender que es un trabajo, que no estás ahí para hacer solo lo que te gusta, obviamente para que aguantes el tiempo suficiente para que te lleguen los buenos números y te vaya bien, tiene que gustarte lo que haces. Sin embargo, tienes que mentalizar que vas a hacer cosas que no te gustan o que las vas a hacer cuando no quieres. Un consejo más que daría es que dentro de lo que vas a desarrollar sea algo que te apasiona para que aguantes todo lo fuerte que se viene.

Otro mito es que muchos creen que van a ganar dinero en YouTube casi inmediatamente. Para nada, en Youtube y todos los trabajos de redes sociales se genera dinero a través de publicidad, y claro esos impactos publicitarios los tiene a partir de muchísimas visitas a tus contenidos. En mi caso, y eso que tuve un crecimiento súper rápido, en mi primer año en YouTube nunca llegué a ganar más de 30 dólares al mes, o sea al principio los primeros meses ganas un dólar, dos dólares, poquito a poco va creciendo la cifra si te va yendo bien.