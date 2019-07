Milagros Leiva califica como "machista cavernario" a Tony Rosado (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La periodista Milagros Leiva se mostró indignada al emitir una opinión sobre las polémicas declaraciones del cantante de cumbia Tony Rosado, a quien calificó como "machista cavernario".

"¿Quién es este machista cavernario? Tony Rosado qué canta, ¿alguien me puede explicar? Estoy controlándome, pero invito al señor Rosado a una entrevista para que nos explique su punto de vista como hombre, porque dice que si él no agarra a una mujer y no la toquetea le dicen maric$%", expresó la conductora de televisión en su programa en ATV.

Milagros Leiva aseguró que la madre de Tony Rosado "debe estar muy avergonzada" por la conducta que muestra el cantante con las mujeres que suben al escenario en sus presentaciones.

"Usted es una vergüenza. Usted humilla a las mujeres, no sé si su mamá está viva, pero debe estar muy avergonzada de lo que hace con las mujeres. No sé si tiene hijas, pero no creo que a su hija le gustaría ser tratada en el escenario", manifestó.

"Osea porque le ponen el poto, él las manosea. Qué interesante, señor Rosado, ¿Usted tiene hijas, tiene madre? Además, como no le hacen por eso las mata, qué increíble, eso está diciendo, como seguro no le hace caso el hombre la mata. ¿Se cree un macho, un supermacho por decir todo esto?", agregó.