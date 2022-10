La cantante Milena Zárate se defendió tras ser denunciada ante el Ministerio Público de pertenecer a una banda criminal. En “Amor y Fuego”, la artista aseguró haber sido involucrada injustamente.

Cabe mencionar que Zárate fue acusada por Jesús Eduardo Núñez Prado de haber robado miles de soles. Según la artista, habría recibido el dinero en su cuenta bancaria para luego enviárselo a su expareja Augusto Barrera, quien es señalado como presunto cabecilla de una organización delincuencial.

“Si este señor continúa con esto. Si este señor no se retracta y no me saca de esto, yo soy la persona que lo va a demandar por difamación”, señaló.

Asimismo, la colombiana se mostró enojada con su exnovio por haber causado que la involucraran. “No me importa si ese señor es un ladrón, si ese señor lava su plata. A mí no me interesa. No me importa lo que tenga que hacer Augusto para que pague su plata pero a mí me tiene que sacar de esto porque yo no tengo nada que ver ni con el uno ni con el otro”, señaló.

En otro momento, la cantante se quebró al relatar la situación que atraviesa. “No es justo que agarran a la más idiota porque soy conocida, porque soy una persona pública y me perjudique de esa manera porque otra persona no le quiere pagar”, indicó.

