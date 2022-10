La cantante Micheille Soifer se sinceró y habló recientemente de su decisión de no ir al programa “América Hoy” luego de recibir algunas críticas de los conductores durante su participación en “La Gran Estrella”.

Como se recuerda, la cantante fue ‘reina’ en el programa de talento de América Televisión y uno de sus vestuarios fue el centro de la crítica en “América Hoy”, donde calificaron de “atrevido y osado” dicho look de Micheille.

Al respecto, la exchica reality dijo haberse visto afectada y en reciente conversación con un reportero de “América Hoy” explicó el verdadero motivo por el que no asistió al programa pese a las constantes invitaciones.

“Yo te voy a decir la verdad porque no soy hipócrita, no quise ir porque yo trabajaba y era parte de GV Producciones, entonces dije que si somos parte de la misma familia, ¿Por qué me tienen que estar chancando?”, contó Micheille.

“Simplemente yo sentí que me atacaron de una manera innecesaria porque yo me preparo para cada presentación, yo no improviso... No me gusta que hagan comentarios desatinados porque ya suficiente tenemos con comentarios de gente que no nos conoce”, añadió la cantante.

Finalmente, Micheille Soifer dijo que dicha polémica ya quedó en el pasado y que ahora no tendría problemas en ir a presentar su nueva canción “Modo perreo” en el programa matutino de América Televisión.

