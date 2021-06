La cantante colombiana Milena Zárate dio su opinión sobre la exconductora de televisión Sheyla Rojas, quien estaría siendo investigada por la Policía de México luego de que difundiera, mediante su cuenta oficial de Instagram, imágenes de autos lujosos, cuyas placas estarían vinculadas con el narcotráfico.

“A ella no le importa de dónde vienen esos autos, porque una persona que se va a vivir con alguien que acaba de conocer y que no tiene el menor reparo de dejar a su hijo, es porque realmente no le importa dónde está metida”, afirmó en una entrevista con el diario Trome.

“Es lamentable porque tiene una familia y, a veces, terminamos dañando a esas personas. En algún momento pisará fondo para darse cuenta que es prioridad en la vida”, agregó en el mencionado medio.

Milena Zárate también se animó a darle un consejo a la exchica reality que decidió residir en México junto a su pareja, conocido dedicarse presuntamente a la agricultura en el país vecino.

“Está bastante grandecita, pero me da pena porque tiene un hijo y no lo ve hace meses”, finalizó.

Policía de México investiga a Sheyla Rojas

Sheyla Rojas se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de mostrarse en redes sociales junto a varios autos de lujo. Y es que estos vehículos tienen placas falsas y estarían vinculados al narcotráfico.

Como se recuerda, la exconductora de televisión grabó en su cuenta de Instagram varios vehículos de alta gama y les dijo a sus seguidores que podían “escoger qué carro usar hoy”. Según ella, los autos le pertenecían a los amigos de su actual novio, Raúl Canales.

Sin embargo, la popular ‘Shey Shey’ estaría en problemas debido a que la policía de México informó a ‘Amor y Fuego’ que de cuatro autos de lujo, tres tienen placas falsas, por lo que se ha iniciado una investigación.

