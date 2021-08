En la última edición de “Reinas del Show”, Milena Zárate fue enviada a sentencia junto a Carla Rueda. Ambas se enfrentarán este sábado en la pista de baile para definir su permanencia en el programa sabatino.

Pese a todo, la colombiana se mostró optimista y aseguró que merece llegar a la final del programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Sí merezco llegar a la final, ya que no he estado en sentencia en ninguna gala anterior durante toda la temporada. Creo que mi crecimiento se ha visto a pesar de no ser bailarina, se ha visto el riesgo que he tomado en cada gala he ido creciendo y arriesgando. A pesar de las adversidades que me he visto envuelta, es parte de la vida vivir con cosas buenas y malas. A pesar de eso he salido adelante y he demostrado profesionalismo, amor por lo que hago y el compromiso que tengo con el programa y con lo que yo estoy haciendo con mi trabajo, creo que lo he hecho de una manera excelente”, dijo Milena al diario Trome.

Al ser consultada sobre si considera una injusticia que esté en sentencia, Milena señaló que “perdió él versus con una bailarina que realmente está preparada. Una persona que tiene muchas ventajas sobre mí, una de esas es que tiene formación de baile, el cual yo no la tengo, pues yo soy empírica. Y es a lo que ella se dedica y adicional a eso es que Gabriela tuvo toda una semana para ensayar. En cambio, yo he tenido que sacar dos coreografías para la semana, en donde no me he podido concentrar en un solo baile”.

Por otro lado, Milena Zárate dijo que no considera que su expareja Augusto Barrera sea una mala persona y que desea quedarse con los momentos buenos que vivieron juntos.

“Yo no consideraría que Augusto sea una mala persona. No lo fue conmigo durante el año que estuve con él, ya que fue un chico que me dejó muchas cosas. Quizás me mostró otra personalidad, pero de esa persona fue la que me enamoré y pasé un año lindo, aprendí mucho y me dejó muchas cosas bonitas. Prefiero quedarme con eso y ya lo que fue pasando, ya simplemente le agradezco porque al final me da carta libre para mañana encontrar a mi príncipe azul (risas)”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Melody sobre ‘Reinas del Show’: “Me encantaría participar”

El pasado sábado fue la final de “El Artista del Año” y una de las invitadas fue Melody, quien se mostró muy entusiasta. (Fuente: América TV / www.americatv.pe)