Milett Figueroa se pronunció para desmentir las versiones de la prensa argentina que aseguraban el fin de su relación con Marcelo Tinelli tras casi tres años. La modelo peruana explicó que, aunque están en países distintos —ella en Perú y él en Argentina—, el distanciamiento responde únicamente a compromisos laborales.

“ Estamos muy bien, estamos separados físicamente por trabajo ”, manifestó la modelo. También señaló que, al terminar sus compromisos laborales en Perú, se trasladará a Buenos Aires para reencontrarse con el presentador de Showmatch.

En declaraciones al periodista argentino Juan Etchegoyen, Marcelo Tinelli minimizó los rumores de la prensa de espectáculos y negó de manera categórica haber terminado su relación con la peruana. “ No estoy separado de Milett ”, aseguró.

Tras las celebraciones de fin de año en países distintos, los rumores sobre su relación cobraron fuerza; Tinelli estuvo con sus hijos en Argentina y Figueroa en Perú con su familia.

La polémica se desató en el programa El Ejército de la Mañana cuando el periodista Pepe Ochoa afirmó que la relación habría terminado y que la decisión habría sido tomada por Tinelli.

“ Ya no están juntos. La decisión la tomó Marcelo, por lo que me cuentan. Me dicen que ya no da para más; ella está en Perú, él está acá. Se acabó el amor, no hay nada que sostenga el vínculo ”, aseguró el comunicador.

Ochoa explicó que la ruptura no se haría pública todavía, ya que ambos tienen compromisos televisivos pendientes.