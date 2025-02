La modelo Milett Figueroa y novia de Marcelo Tinelli es la nueva conductora de “América Hoy” para la temporada 2025.

En su nuevo rol, Milett compartirá conducción junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

Millet Figueroa recibió flores de Marcelo Tinelli

Sin embargo, la designación de Milett ha generado controversia. En enero, durante una transmisión en vivo en el canal de GV Producciones, Janet Barboza expresó su desacuerdo con la incorporación de Milett al magazine matutino.

“No estoy de acuerdo, siento que le falta experiencia (...) No, porque siento que en conducción le falta experiencia, estar en un programa no te da la experiencia para conducir un programa diario”, afirmó Barboza.

La presentadora no se detuvo allí y añadió que contar con Milett en el equipo significaría un gasto innecesario: “Milett no me parece, no estoy de acuerdo (...) Siento que es un gasto inútil, podemos repartirnos el presupuesto entre nosotros”.

Con este nuevo desafío, Milett Figueroa busca consolidar su carrera en el medio televisivo peruano, a la vez que enfrenta opiniones encontradas sobre su capacidad y experiencia.