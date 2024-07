Milett Figueroa revela por qué no fue a Miami con Marcelo Tinelli: Esta es la verdad de la modelo.

Milett Figueroa reveló por qué no pudo ir a Miami para ver el partido Perú vs. Argentina con su novio Marcelo Tinelli.

“ Tengo la visa vencida ”, expresó la modelo en sus redes sociales, cuando sus fans le consultaron por qué no viajó con el conductor argentino.

Asimismo, la actriz reveló que estuvo alejada de las redes sociales porque tuvo que mudarse, además, que ella se encarga de las tareas del hogar.

“Antes compartía mucho de mi día a día, pero después de la pandemia no sé qué me pasó, me volví muy para adentro. Y desde que llegué a Buenos Aires me ha costado un poco más. Ahora vivo sola, no tengo quien limpie mi casa, lo hago sola, así como me encanta ir al mercado, escoger mis verduras, cocinarme, hago todos los quehaceres de mi hogar”, sostuvo Milett.

Por otro lado, aseguró que no ha tenido ningún desbalance alimenticio, pues muchos le dijeron que estaba muy ‘flaquita’.

“No he tenido nunca un desbalance alimenticio, siempre que he bajado, he vuelto a subir de peso, siempre me ha gustado lo que he visto en el espejo; yo también me alimento y me nutro de otras cosas”, señaló la exchica reality.