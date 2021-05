La modelo Milett Figueroa explotó en lágrimas al señalar que en “El artista del año” no confían en su talento vocal y solo la ven como una mujer sexy.

“Yo sé que es parte de mi carrera... Desde que ingresé a la televisión siempre me he mostrado súper sexy y todo, pero me gustaría en este programa demostrar mi desempeño vocal”, contó la modelo en el programa sabatino a Gisela Valcárcel.

Sin embargo, mostraron imágenes de los ensayos de Figueroa, en ellos se le ve llorando. “Siento que no confían en mí vocalmente”, sentencia mientras seca sus lágrimas.

La también actriz afirmó que las personas que la conocen saben que es sensible, sobre todo con su trabajo, es por ello que reaccionó de ese modo.

La modelo manifestó su molestia porque el jurado de “El artista del año” siempre le pida que sea más sensual en sus presentaciones. (Fuente: América tv / www.americatv.pe)

“Soy bastante tranquila, pero soy muy perfeccionista con mi trabajo. Yo demostré que estudié, hice castings, fui de un lado a otro para que lo tomen en cuenta. Siempre trato de crecer en cualquier disciplina”, sentenció como respuesta a la frustración que sintió.

El pasado fin de semana, la modelo fue apoyada por Milena Zárate y mostró su descontento por la telenovela que le tocó, “María la del Barrio”. “Yo quería cantar otro tipo de canción para que vocalmente pueda crecer”, señaló.

Así fue la presentación de Milett Figueroa y Milena Zárate