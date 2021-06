Milett Figueroa fue eliminada de El Artista del Año, ya que desafinó en varias ocasiones al cantar el tema “Fama”, de Danna Paola. Además, el jurado criticó la presentación de Dalia Durán, expareja de John Kelvin, ya que fue convocada para reforzar la la también modelo, pero su presencia pasó desapercibida.

“Cuando algún artista tiene una debilidad, el apoyo que traen tiene que ayudar, y yo nunca me di cuenta que estaba en el escenario, no sentí que la apoyó”, comentó Tilsa Lozano.

“No canté una canción de mi zona de confort”

Al parecer, Milett no acepta que el jurado la haya eliminado, ya que enfatiza que la canción que ella no escogió a canción y, de haberlo hecho, escogería una que se adecue a su timbre de voz.

“No canté una canción de mi zona de confort. Hice un reto en mi sentencia y tiene mucho mérito, me siento muy tranquila y entiendo los errores, pero me hubiera gustado estar en mi zona de confort”, comentó la también modelo.

La también actriz felicitó a Pamela Franco por haber salido de sentencia y afirmó que en el Artista del Año también se califica la trayectoria artística.

“La producción me puso esta canción, que no era mi tono, pero igual lo hice, ya que este programa es para hacer retos. Me hubiera gustado cantar las canciones que me salen bien (...) me voy tranquila de haber hecho una sentencia con una canción que no iba para nada conmigo vocalmente (...) así es el reality y felicito a mi compañera que lo hizo espectacular con su agrupación y sé que en este programa se está calificando la trayectoria yo ya aprendí mucho estas semanas”.

“Producción se encargó de traerla”

Sobre la participación de Dalia Durán, Millet comentó que ella no invitó a la expareja de John Kelvin a que sea su refuerzo y de esa manera, pueda superar la sentencia.

“Tuve un error, no me concentré, no respiré bien. Debido de versionar la canción, pero fue muy difícil. No me voy a arrepentir de nada”, comentó Millet a la prensa.

Luego continuó con: “es muy alegre, realmente producción se encarga de traer los refuerzo, agardezco que haya venido, pero ya está hecho. Me hubiera encantando que sea más grande”.

La participante de "El Artista del Año", Milett Figueroa, no tuvo una buena presentación en la semifinal de la competencia. El jurado criticó su performance y la calificó con un puntaje bajo. ( Fuente: América Tv)

