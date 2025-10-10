Milett Figueroa regresó al Perú acompañada de su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli, para grabar parte de su reality que se transmitirá en Amazon Prime. Durante su visita, la modelo presentó su primer emprendimiento: una marca de colágeno enfocada en el cuidado de la piel y la salud femenina.

La presentación, sin embargo, se retrasó cerca de dos horas, lo que generó incomodidad entre los medios de comunicación. A pesar de ello, Milett se mostró entusiasmada con esta nueva etapa y agradeció el apoyo de Tinelli. “Esta es la primera vez, mi primer emprendimiento, espero que siga creciendo (...) él siempre motivándome”, comentó a Correo.

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Tinelli sorprendió al público al presentarse junto a la madre de Milett. Ambos se dieron un emotivo abrazo, gesto que evidenció la cercanía familiar que mantienen.

Además, la pareja selló el momento con un beso frente a los medios, dejando atrás los rumores de una supuesta separación tras las declaraciones de Tinelli en un pódcast, donde señaló que su relación con Milett había terminado por motivos laborales.

