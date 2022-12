Mimy Succar sabe muy bien lo que significa una segunda oportunidad en la vida, por eso, desde su lugar de entrenadora en “La Voz Generaciones”, se emociona cada vez que escucha la historia de un padre, una madre, o de tiernos abuelos que dejaron de seguir sus sueños en la música por otras prioridades. Ella recuerda cuando fue invitada a “La Voz Senior” para darle una sorpresa a su hijo Tony, y luego, esa participación fue la puerta de entrada a una nueva etapa en su carrera que lleva más de 30 años.

“Gracias a Latina tuve la oportunidad de darle esa sorpresa a Tony que me reafirmó que los tiempos de Dios son perfectos. Yo siempre he cantado con la orquesta, pero a nivel local y esas cosas, pero nunca había grabado un disco, nunca había estado en horario estelar en la televisión y todo eso llegó luego de cantar en La Voz”, recuerda Mimy.

Valió la pena la espera...

Dios siempre quiso que yo esperara el momento para que se me dé esa oportunidad de trabajar mi primera producción con mis hijos Tony y Bryan. Me siento tan orgullosa y tan feliz de haberlos apoyado en sus carreras, así que ahora ellos hacen lo mismo conmigo, de verdad, es un momento muy lindo e inolvidable que va a quedar para la historia de nuestra familia.

¿Qué importante es que la familia apoye a los hijos cuando tienen talento para la música?

Muchas veces he visto a músicos que son muy famosos y no quieren que sus hijos se dediquen a lo mismo, no sé si por miedo a que los sobrepasen, o que les vaya mal, o es que piensan que no están a su nivel. Si a tus hijos les gusta la música tienes que apoyarlos en todo sentido, especialmente en su preparación.

Así lo hiciste con su hijo Tony.

Él desde chiquito, desde que tenía tres años nos acompañaba en los ensayos de la orquesta en el garage de la casa. Él venía corriendo hacia donde estábamos nosotros, agarraba una olla y con una cuchara empezaba a tocar al ritmo de la música. Nunca le dijimos que se vaya, y menos le hacíamos sentir que fastidiaba, lo dejábamos.

Su talento no estaba en el canto, sí como ejecutante de un instrumento y luego productor.

Claro, por eso cualquier instrumento que veas que tu hijo quiere tocar y lo logra, hay que motivarlo a que desarrolle ese don, eso es una bendición de Dios, hay que apoyar a los chicos, escojan lo que escojan, lo que quieran ser cuando sean grandes.

¿”La Voz Generaciones” da la oportunidad a talentos que se quedaron en el camino?

El programa representa una ventana importante porque le da oportunidad a muchas personas para que cumplan esos sueños postergados, hay tanto talento que vamos convocando a cada uno de los equipos que todos merecen grabar un disco y a los entrenadores nos gustaría que fueran conocidos alrededor del mundo.

¿A todos los que piensan que su tren ya pasó qué les dices?

Que no dejen de soñar porque trabajando con constancia todos tus sueños se van a cumplir, así que hay que estar preparados. Yo, por ejemplo, estuve preparada para este momento que estoy grabando mi primer disco, nunca dejé de soñar, siempre seguía practicando para cuando llegue el momento. Tony cuando recibió los Grammys estaba preparado también para ese momento.

¿Y Tony sigue soñando, sigue produciendo?

Sí, siempre, y ahora le está dando bastante más duro. Me dice: ‘mamá con todo mi corazón, con toda mi garra, sigo porque quiero que tu disco sea lo mejor que he podido hacer en toda mi carrera artística’. Imagínate. que mi hijo me diga eso, me llena de profunda emoción.

Mimy Succar

Cantante. Desde hace más de 30 años fundó una orquesta junto a su familia con la que se presenta en diversos escenarios de Miami. Ya ha lanzado varios temas producidos por su hijo Tony que suenan en plataformas.