Joheirry Mola Domínguez, representante de República Dominicana, obtuvo este sábado 5 de septiembre el título de Miss Mundo 2026 durante la ceremonia realizada en Nha Trang, Vietnam. La modelo de 24 años superó en la etapa final a Elisabeth Reynés Alabern, de España, y Taanusiya Chetty, de Malasia, quienes también llegaron a la final.

La nueva soberana recibió la corona de manos de Suchata Chuangsri, representante de Tailandia y ganadora de la edición anterior. La competencia reunió a 111 candidatas de distintos países que participaron en las diferentes actividades y etapas del certamen internacional.

Mola Domínguez llegó a la final después de conseguir buenos resultados en las pruebas preliminares del concurso. Uno de sus principales logros fue obtener el primer lugar en el Top Model Challenge para América y el Caribe, resultado que le permitió asegurar su clasificación al grupo de las 40 semifinalistas.

La representante dominicana se impuso ante las candidatas de Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Estados Unidos. Su desempeño en esta etapa contribuyó a posicionarla entre las participantes que avanzaron en el certamen.

De Asia la corona viaja a América. 🔥🥳



Joheirry Mola, de República Dominicana 🇩🇴, es proclamada como la ganadora de la edición 75 del #MissWorld. 💠



1.ª finalista: España 🇪🇸

2.ª finalista: Malasia 🇲🇾 pic.twitter.com/AQnXnf8TGe — FarandulerosVE (@FarandulerosVe) September 5, 2026





¿Quién es Joheirry Mola?

Joheirry Mola tiene 24 años, mide 1.75 metros y estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Además de su trabajo como modelo profesional, se desempeña como docente de Literatura y Estudios Sociales y como corresponsal de noticias, según la información difundida por la organización Miss Mundo.

La dominicana también está vinculada a un proyecto educativo dirigido a niños y jóvenes de comunidades en situación vulnerable. Como fundadora y presidenta de Voices of Tomorrow, impulsa iniciativas orientadas a facilitar el acceso a la enseñanza del inglés.

🎖️Así quedó el Top 3 de Miss Mundo 2026





Ganadora: República Dominicana, Joheirry Mola.

República Dominicana, Joheirry Mola. Primera finalista: España, Elisabeth Reynés Alabern.

España, Elisabeth Reynés Alabern. Segunda finalista: Malasia, Taanusiya Chetty.

Con el triunfo de Mola Domínguez, República Dominicana consiguió por segunda vez el título de Miss Mundo. La nueva representante sucede en el cargo a Suchata Chuangsri, quien obtuvo la corona en la edición anterior.

La elección se realizó durante la ceremonia desarrollada en Nha Trang, ciudad ubicada en Vietnam que recibió a las participantes de esta edición. Tras completar las distintas fases de la competencia, Mola fue anunciada como la ganadora frente a las representantes que llegaron a la etapa final.