El cantante y compositor puertorriqueño Moa Rivera, conocido como “La Voz Sensual de la Salsa”, presentó su nuevo álbum Mal Necesario, un proyecto musical que busca consolidar su presencia dentro de la salsa contemporánea.

La producción incluye ocho canciones que combinan la esencia romántica del género con arreglos modernos, apostando por un sonido actual que conecta con nuevas generaciones de oyentes.

El lanzamiento representa un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien continúa posicionándose como una de las voces emergentes de la música tropical.

“Cosa Extraña” impulsa la promoción del disco

El álbum llega acompañado por el sencillo promocional Cosa Extraña, una canción que destaca por su melodía pegajosa y su interpretación emocional.

El tema apuesta por una propuesta musical moderna dentro de la salsa, con arreglos que refuerzan la identidad sonora del artista y buscan conectar con el público salsero.

Canción principal del álbum logró viralizarse en plataformas digitales

Antes de su lanzamiento oficial, el tema Mal Necesario logró difusión en plataformas digitales, acumulando reproducciones y visualizaciones en servicios de streaming y redes sociales.

Según la producción, la canción ha generado interés entre seguidores de la salsa en América Latina, Estados Unidos y Europa, consolidando la presencia internacional del artista.

El álbum busca mantener la esencia tradicional del género, pero incorporando elementos contemporáneos que permitan ampliar su alcance hacia nuevos públicos.

Una propuesta que busca renovar la salsa contemporánea

Con este lanzamiento, Moa Rivera apuesta por una propuesta que combina narrativa emocional, arreglos modernos y una estética musical orientada a la evolución del género tropical.

El artista plantea que el álbum no solo reúne canciones, sino también una propuesta artística que busca mantener vigente la salsa en el escenario musical actual.