Moisés Vega anunció en sus redes sociales el fin de su matrimonio con Flavia Gómez, madre de su hija de siete meses.

“ Pongo de conocimiento al público; que, por mutuo acuerdo, junto con mi aún esposa, hemos decidido separarnos ”.

“Ambos estamos tomando esta situación con tranquilidad, con respeto mutuo y velando por la tranquilidad de nuestra menor hija. (...) No hablaré sobre el tema, y pido a los medios de comunicación el debido respeto a la intimidad de los involucrados”, se lee en el mensaje publicado por el artista.

No obstante, la propia esposa del cantante se pronunció y comentó que la decisión no fue tan mutua como dio a entender Vega.

Mediante un comunicado, manifestó su sorpresa por la forma en que se enteró de la ruptura.

“Quiero hacer una declaración pública con respecto a la situación actual de mi matrimonio. Por respeto y amor a mi hija de 7 meses, este será mi único comunicado al respecto. El viernes por la noche, me enteré de la decisión de mi esposo de separarnos a través de un comunicado en sus redes sociales. Lamentablemente, la persona que maneja sus redes sociales me bloqueó, por lo que no pude ver el comunicado directamente, y me enteré por terceras personas ”, escribió.

“ No entiendo el apuro repentino de mi aún esposo o de la persona que maneja sus redes sociales por hacer pública esta decisión (...) Los detalles de la separación son algo que mi esposo podrá explicar a quien corresponda. Estoy tan sorprendida como muchos de ustedes, amigos y familiares, que han sido testigos de nuestro amor ”, agregó.

Posteriormente, Gómez aclaró que su principal bienestar es el de su hija.

“Quiero enfatizar que mi prioridad es el bienestar de mi hija, y haré todo lo posible para protegerla y cuidarla en este momento difícil”, concluyó.