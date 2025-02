“No Soy Yo” es una reflexión sincera y emotiva sobre el amor y la aceptación. Una colaboración de bachata y reggae pop entre Moncho Berry y la talentosa cantautora venezolano-peruana Tiare. Se trata del primer lanzamiento del cantautor nacional en lo que va del año.

Moncho Berry, cantante, compositor y productor de Lima, se ha consolidado como el resultado de un experimento sonoro que fusiona varios ritmos como el rock latinoamericano, la cumbia, el pop rock alternativo/indie y el funk. El artista limeño ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional, ganando reconocimiento en la escena musical extranjera. Estudió en la renombrada Berklee College of Music, donde completó sus estudios en ingeniería de sonido y producción musical. Billboard lo ha citado como uno de los artistas peruanos más destacados de la actualidad, consolidando su posición como un talento emergente con un enfoque único y ecléctico.

Por su parte, Tiare Mantovani, nacida en 2005, es una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina. Con solo 17 años, fue nominada como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2022, destacando como una de las más jóvenes en recibir este prestigioso reconocimiento. Su estilo único combina el pop latino con influencias de sus raíces venezolanas y peruanas, creando una propuesta fresca y auténtica que conecta con audiencias diversas.

“No Soy Yo” fusiona ritmos tropicales como el reggae y la bachata, y presenta una conversación íntima entre dos personas que, al reflexionar sobre su relación, llegan a la conclusión de que no hay culpables. La frase “No eres tú, no soy yo” se convierte en un mantra de aceptación y madurez, resaltando que a veces no se trata de culpar a nadie, sino de entender que las relaciones pasan por ciclos naturales y que, simplemente, las cosas son como son. La melodía, cálida y vibrante, evoca la sensación de un atardecer junto al mar, transmitiendo una mezcla de nostalgia y liberación, ideal para quienes buscan encontrar paz en los altibajos del amor.

A nivel técnico, la canción fue producida por Moncho Berry. Además, fue mezclada por Julián Picado, quien ha sido nominado al Grammy Latino y ha trabajado con figuras importantes de la música como Eladio Carrion, James Faulternoy, Keith Richards y Steve Jordan de los Rolling Stones.

Este es el primer adelanto del material en el que Moncho Berry ha estado trabajando este año. Se rumorea que el cantautor está preparando un nuevo disco, que se lanzaría a mediados de este 2025.