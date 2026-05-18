El cantautor peruano Moncho Calderón presentó “Bajo la tormenta”, un nuevo sencillo que combina rock y pop con un mensaje centrado en la lucha emocional y la esperanza.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales y marca una etapa más introspectiva en la carrera del artista.

Una canción nacida desde la vulnerabilidad

Según explicó Moncho Calderón, el tema nació a partir de experiencias vinculadas al cansancio emocional, la ansiedad y la necesidad de encontrar un refugio personal.

“Todos tenemos algo que nos salva cuando sentimos que ya no podemos más. En mi caso, ese lugar siempre fue la música”, señaló el cantante.

Aunque a primera escucha el tema puede parecer una canción de amor, el artista explicó que el mensaje central apunta a encontrar calma y fuerza en medio de momentos difíciles.

“Bajo la tormenta” mezcla sensibilidad y rock pop

La propuesta musical combina sonidos pop y rock con letras cargadas de sensibilidad y una interpretación emocional.

El lanzamiento representa además el inicio de una nueva línea artística enfocada en historias humanas y mensajes de conexión emocional con el público.

Videoclip contará historia de superación

Como parte de la promoción del sencillo, Moncho Calderón anunció el próximo estreno del videoclip oficial de “Bajo la tormenta”.

La producción audiovisual será protagonizada por Karla Rojas, deportista de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo (FDPC-IPD), quien se prepara para competir en los Juegos Parapanamericanos.

El artista indicó que la historia de la deportista refleja el espíritu de resiliencia que transmite la canción.

Concierto de lanzamiento será en Cocodrilo Verde

El concierto oficial de lanzamiento se realizará el jueves 28 de mayo en Cocodrilo Verde, en Miraflores.

Durante el evento, Moncho Calderón interpretará en vivo su nuevo sencillo y presentará oficialmente el videoclip.

La noche contará además con la participación de:

Julio Andrade

Gonzalo Calmet

Entradas y detalles del show

📍 Lugar: Cocodrilo Verde – Miraflores

📅 Fecha: Jueves 28 de mayo

🎟️ Entradas: S/ 50

Las entradas pueden adquirirse vía Yape a los números:

943 209 009

996 513 121