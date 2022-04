La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, entrevistó a la escritora Mónica Cabrejos sobre su reciente denuncia de abuso sexual.

La presentadora de televisión se mostró conmocionada al hablar de las veces en las que fue violentada por otros hombres. En diálogo con la popular ‘urraca’, la también presentadora de TV comentó que temía que su vida laboral se vea afectada con sus reclamos.

“Me he quedado mucho tiempo sin trabajo (por protestar). Todo lo que he logrado en mi carrera, poco o mucho, lo he logrado por mí no porque me haya acostado con alguien o le haya pasado la mano a algún productor”, manifestó.

Como se recuerda, Cabrejos denunció a través de su último libro, “Mujer Pública”, que fue víctima de agresiones hace más de un año.

La conductora de ‘Al Sexto Día’ también respondió las críticas en su contra por supuestamente aprovechar su denuncia para “marketear” su texto.