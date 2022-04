La comunicadora Mónica Cabrejos causó polémica esta semana tras la presentación de su libro ‘Mujer pública’ donde denunció haber sido víctima de agresión y acoso sexual por parte de supuestas figuras del medio.

Cabrejos explicó que escribir este libro no fue fácil para ella, pero que este año alguien la animó a perder el miedo al qué dirán. Estas declaraciones las dio en una extensa entrevista para la página web de El Comercio.

“No ha sido fácil escribir ni publicar este libro. En 2018 firmé contrato con Planeta y empecé a escribirlo. Un año después lo terminé, pero no lo lancé porque no me sentía preparada, tenía temor de la reacción de la gente, de que pasé lo que está pasando, pues siempre vas a encontrar personas que no están de acuerdo o que quieren callarte. Este año tomé la decisión de hacerlo después de hablar con alguien que me hizo ver que no tenía por qué tener miedo y le agregué el capítulo de la violación”, explicó la conductora de ‘Al sexto día’.

Tras la denuncia se ha especulado los nombres de personajes, quienes podrían ser los que violentaron a la comunicadora. A lo que ella señaló que está dispuesta a revelar el nombre, si la fiscalía abre investigación.

“Si una fiscalía hace una investigación de oficio, yo estoy dispuesta a decir el nombre de la persona. Sería una gran lección, no solamente para mí, sino para todas las mujeres”, dijo claramente.

Cabrejos reflexionó que las mujeres no pueden seguir callando sobre los abusos a los que son sometidas. Sin embargo, lamentó que hayan puesto en tela de juicio su denuncia, mientras que la de Emilia Drago nadie la desestimó.

“El Perú no está preparado para convivir con mujeres que son libres de verdad. Pero si seguimos callando el sistema no va a cambiar. Otras artistas han escrito libros para denunciar temas de violencia sexual y les han creído de lleno. Por ejemplo, nadie puso en tela de juicio la agresión que sufrió Emilia Drago, alguien a quien quiero mucho. Sobre mi historia han dicho que es mentira, que no sucedió”, expresó.

