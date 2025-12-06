La popular Mónica Cabrejos se pronunció sobre la reciente ruptura entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, luego de conocer el contenido del video que motivó el fin de la relación.

Cabrejos aseguró que la decisión de la influencer tiene sustento y que las imágenes que vio explican el dolor que actualmente atraviesa.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Mónica afirmó que tuvo acceso al video que Samahara planea mostrar públicamente.

“Les cuento que yo vi el famoso video del que habla Samahara y que presentará en el programa ‘Esta Noche’. Puedo dar fe de que la separación no fue porque ella trató mal a la hija de Bryan, sino por lo que vio en ese video. No lo voy a describir porque no me corresponde; pero un video así es para romperle el corazón a cualquiera”, comentó.

La también psicóloga destacó que la joven atraviesa un proceso emocional intenso. “Lo que vi en ese video es para romperle el corazón a cualquier mujer, a cualquier persona enamorada. Todas nos hemos sentido así en algún momento, sentimos que ardemos por dentro de tanto dolor, pero lo seguro es que todo pasa, de amor nadie se muere. Sufres, lloras, pero estoy segura que aprendes”.

Por su parte, Samahara Lobatón adelantó que hará pública su versión completa sobre lo ocurrido con Bryan Torres. La influencer reiteró que su separación no responde a críticas sobre su rol como madre.

“Puedo tener muchos errores pero no soy una mala madre ni una mala mujer. Él (Bryan) traicionó y falla a su hogar. No fue solamente a mí”, declaró, adelantando que mostrará el material que confirmaría la infidelidad del cantante.

La joven revelará hoy, en el programa “Esta Noche”, el video que habría registrado la supuesta traición y que también mostraría un momento en el que ella confronta directamente a Bryan Torres en su casa.