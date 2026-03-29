La noche del sábado 28, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi comunicaron a los participantes de ‘La Granja VIP’ el repentino fallecimiento de Manolo Rojas, quien murió a los 63 años a causa de un ataque cardíaco.
Los concursantes, aislados de lo que ocurre en el exterior, quedaron en shock tras conocer la noticia. Mónica Torres y Yiddá Eslava fueron quienes se mostraron más afectadas.
Torres dejó escapar algunas lágrimas, mientras que Yiddá rompió en llanto y expresó: “Era un gran amigo, no puedo creer lo que me estás contando. Yo, antes de entrar, lo vi unos días antes; se me está partiendo el corazón de verdad, no puedo más”.
Eslava optó por dirigir un mensaje directamente al hermano del actor cómico: “Quiero mandar un saludo especial a Alan Rojas, mi músico, que trabaja conmigo; es su hermano, tenemos una relación muy cercana. Sé que debe estar pasándola mal; te mando un abrazo, quisiera estar afuera para abrazarlo”, añadió.
Otro participante de ‘La Granja VIP’ que también se mostró consternado por la repentina partida de Manolo Rojas fue Miguel Vergara.
“Me sorprende, miren lo que me vengo a enterar saliendo de La Granja. Yo con Manolo compartí una película y con el tío Melcocha. Estés donde estés, te quiero mucho. Siempre fue humilde, daba consejos, lo mejor, te amo”, sostuvo.