Tras conocerse la muerte del humorista Manolo Rojas a los 63 años, Monique Pardo expresó su pesar y resaltó el impacto positivo que dejó en el público. La también figura televisiva pidió que el artista sea recordado con felicidad por su capacidad de hacer reír.

“Nadie lo va a olvidar. Lo único que le pido al Perú es que lo recuerde con una sonrisa. Él va a sonreir en el cielo cuando vea que lo recordamos con una sonrisa porque nos alegró la vida. En nuestra tristeza, él nos hizo sonreir”, sostuvo para RPP.

Pardo también aseguró que mantendrá vivo el recuerdo del comediante, a quien consideró cercano en su vida personal y profesional.