Hace unas semana, Monique Pardo envió una carta notarial a la conductora Gisela Valcárcel para que se haga responsable del accidente que sufrió mientras hacía su presentación en el set de ‘El Artista del Año’ como refuerzo de Diego Val.

Monique ha detallado en una entrevista que la producción de Gisela la sigue ignorando y ella necesita con urgencia una prueba de perfusión miocárdica para descartar problemas severos en su corazón.

“Aún no estoy recuperada de mi corazón, necesito la prueba de perfusión miocárdica para poder descartar otros problemas y poder sentirme más tranquila y aliviada, pues la salud no es un juego. Actualmente no tengo trabajo, es más, aún me siento ignorada y abandonada por la producción de Gisela tras la aparatosa caída que tuve en su set cuando fui a apoyar a Diego Val”, comentó Monique para Trome.

Luego continuó con: “hasta me ha tocado la puerta una abogada para ayudarme con el caso, que ha reunido pruebas, pero aún espero que sea Gisela quien venga a verme”, señaló para el mencionado diario.

“Puedo morir por ese maldito accidente”

Monique Pardo aseguró que la producción solo una vez la llevó a un chequeo, en caso GV Producciones no se vuelva a comunicar con ella los demandará por daños y perjuicios por un millón de soles.

“Yo los llamo, les suplico que quiero hablar con Gisela en su oficina donde tantas veces he ido, ella me daba leche para regalar a los niños pobres. Qué le pasa a Gisela, por qué has cambiado tanto, no me olviden. Gisela yo estoy acá, puedo morir por ese maldito accidente, no me abandones será terrible para ti que me pase algo fatal”, lamentó.