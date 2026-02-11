La reconciliación entre Monserrat Seminario y Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, los volvió a situar en el ojo mediático, luego de las acusaciones de maltrato y retención de dinero por parte de la esposa del cómico.

Monserrat realizó un live en TikTok para anunciar que acompañaría a Pablo Villanueva al aeropuerto. Con una sonrisa y visiblemente emocionada, informó que el cómico viajaría hacia Estados Unidos.

“ Me voy al aeropuerto a dejar a mi marido. Ahí está, ahí está, ahí está mi mi queridísimo esposo ”, manifestó Monserrat mientras se despedía del humorista.

Sin embargo, Susan Villanueva indicó que su padre no piensa regresar a Perú, y que su decisión obedece al deseo de mantenerse alejado de los conflictos de manera definitiva.

“ Él está decidido a no volver. Él está ha decidido. No quiere más violencia ”, declaró la hija del cómico para ‘América Hoy’.

Mientras que Monserrat creía que el viaje del cómico sería solo por unos días, su hija sostuvo que este marcaría una separación definitiva.

“ Sí. Él ha dicho que se va a ir a trabajar allá. Tiene shows. Bueno, no tiene shows, pero él se está viniendo porque se está separando (o sea, prácticamente se está escapando). Exactamente ”, afirmó.

Posteriormente, Susan dijo que la reconciliación habría servido como estrategia para recuperar documentos personales y concretar la salida de su padre del país.

“ Ella lo tuvo amenazada que iba a romper los documentos, que no lo iba a dejar salir. Es más, ella piensa que no lo vamos a ver ”, sostuvo.