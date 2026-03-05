La relación entre ‘Melcochita’ y Monserrat Seminario vuelve a ser tema público en medio de su crisis matrimonial. En el programa ‘Magaly TV: La Firme’, la piurana expuso detalles de su convivencia con el humorista y lo acusó de tener problemas con el manejo del dinero durante los años que compartieron.

Durante su conversación con Magaly Medina, Monserrat afirmó que el artista tenía una antigua relación con los juegos de casino: “ Él es ludópata. ¿Tragamonedas? Uffff, hace muchos años ”.

De acuerdo con su relato, el problema habría sido recurrente durante su relación. “ Ludópatas de esos que se van al casino y pierden hasta el calzoncillo ”, expresó la aún esposa del cómico.

Además, la piurana aseguró que, en más de una ocasión, era ella quien le entregaba dinero para que acudiera a jugar. “Yo le daba y parecía Papá Noel”, expresó al recordar que, pese a encargarse de las finanzas del hogar, terminaba dándole efectivo.

Durante la conversación, Monserrat Seminario afirmó que en algunas oportunidades las pérdidas económicas habrían sido significativas. “ Él ha perdido de tres mil a cinco mil soles ”, señaló al relatar situaciones que, según dijo, terminaron afectando la economía familiar.

También contó que durante los años de convivencia tuvieron que asumir préstamos y diversas obligaciones financieras. “Desde el día que comencé con él hasta el año pasado en diciembre son 16 años que he pagado varios préstamos”, sostuvo.

La piurana señaló que esos pagos estaban vinculados a distintos gastos familiares, entre ellos viajes y deudas que, según afirmó, se venían acumulando desde hace años.

“Hemos pagado préstamos, deudas, viajes… todo eso lo manejaba yo”, afirmó al explicar que era la encargada de administrar el dinero que ingresaba por los shows de ‘Melcochita’.

Durante el programa también se difundieron chats privados que, según Monserrat Seminario, mantuvo con el cómico luego de que él abandonara la vivienda que compartían con sus hijas.

En dichos mensajes, según su versión, el también sonero, le habría pedido dinero para regresar. “Hoy voy a ir cuando me des la plata, pídele prestado a tu mamá como la vez pasada”, se lee en uno de los textos difundidos en el programa.

Frente a esa solicitud, Monserrat Seminario le respondió que no tenía forma de reunir ese dinero. “¿De dónde voy a sacar tanta plata?”, escribió en la conversación, que posteriormente calificó en televisión como un intento de chantaje.