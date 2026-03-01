El escándalo en torno al divorcio entre ‘Melcochita’ y Monserrat Seminario continúa generando repercusiones. Esta vez, la aún esposa del cómico reveló a Trome que tiene la intención de radicar fuera del Perú junto a sus hijas.

“ Yo solo quiero que me firme el permiso para llevarme a mis hijas al extranjero ”, manifestó Seminario, quien posee nacionalidad española, al igual que sus hijas.

Además, Monserrat señaló que el también sonero solo tendría un vehículo a su nombre al ser consultada sobre si el matrimonio se realizó bajo el régimen de bienes separados o mancomunados, dejando entrever que el cómico no contaría con un amplio patrimonio.

Seminario también se pronunció sobre las recientes declaraciones de Yessenia Villanueva, hija de ‘Melcochita’, quien afirmó haber escuchado rumores sobre un presunto romance entre ella y Marco Antonio Milosevich, conocido conductor de la Teleferia.

“ Lo que quiere esa tía es tener pantalla, le gusta hablar para salir en cámaras, ahora qué otro marido me va a inventar. Yo me río de las estupideces que dice, ya dije mi verdad ”, manifestó.

Por su lado, Marco Antonio negó haber mantenido una relación sentimental con Monserrat Seminario, aunque confirmó que ambos residían en el mismo edificio.