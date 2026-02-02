Luego de confirmar su separación con ‘Melcochita’ tras 17 años juntos, Monserrat Seminario lo acusó y le pidió que reconozca su error en la relación, como ella afirma haberlo hecho.

Monserrat aseguró que Pablo Villanueva habría tenido conductas que finalmente la sobrepasaron: “ Pónganse en la horma de mi zapato. ¿A ustedes les gustaría que su pareja no le conteste el teléfono, que lo apague hasta el día siguiente y no venga? “.

La aún esposa de ‘Melcochita’ contó que ciertas actitudes del humorista habrían resquebrajado su relación: “ Yo veo por otras redes sociales que él está en diversión, se va a tomar y yo como sonsa, como coj***, pasando mala noche, buscándolo, estando ahí mis hijas despiertas ”.

Durante el ‘live’, Monserrat negó que estuviera montando un show con esta situación y, entre lágrimas, aseguró que no volvería a derramar una sola lágrima más.

“ Él me ha dicho que lo hago por teatro, pero no lo hago por teatro. Yo te digo una cosa, Pablo. Las puertas de esta casa están abiertas para ti ”, sostuvo.

Asimismo, la esposa de Pablo Villanueva le pidió al sonerista que reconozca sus errores en la relación y reveló que él le habría solicitado que abandone la casa, decisión que finalmente llevará a cabo.

“ Si tú quieres que me vaya, me voy. No hay ningún problema, pero mis hijas te necesitan, pero también acepta tu error y has involucrado a mis padres, que no tienen nada que ver. Son 17 años tirados. Acepta también tus errores ”, finalizó.

‘Melcochita’ confirma que se separó de Monserrat Seminario: “Se gastó toda mi plata”

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, confirmó su separación con Monserrat Seminario y reveló que su aún esposa se gastó todos sus ahorros, que sería un aproximado de medio millón de dólares.

La situación se hizo pública luego de que Monserrat realizara una transmisión en vivo la mañana del sábado, donde, visiblemente afectada, contó que el cómico había abandonado su hogar.

“Íbamos a cumplir 17 años (de casados), ya no, me dejó, se fue por las cizañas”, aseguró Seminario.

Por ese motivo, el también sonero decidió aclarar las declaraciones de la madre de sus últimas hijas.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre (sus ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró a Trome.

El cómico señaló a dicho medio que Monserrat “por lo menos se ha gastado medio millón de dólares.

“Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol. Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, sostuvo.

En ese sentido, ‘Melcochita’ está seguro que quiere divorciarse de Monserrat: “Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’”.

Por otro lado, el reconocido humorista dijo que su esposa le costeó los estudios de odontología a su hijo mayor.

“Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, agregó.