Monserrat Seminario señaló que no le sorprende ni le afecta el ampay difundido por “Magaly TV: La Firme”, donde se ve a ‘Melcochita’ en actitud cariñosa con una joven identificada como Heydi Amado tras su ruptura con la piurana.

“ Esa chica vivió en mi casa durante dos años, trabajaba en mi casa, mis sospechas eran ciertas, la verdad siempre sale a la luz. Yo me siento tranquila. ¿Tú crees que esa chibola lo va querer? ¿Es amor al chancho a los chicharrones? Esa chica juega a tres cachetes, no es ninguna santa ”, declaró Seminario a Trome.

Tras ser consultada por si le afectó el ‘ampay’ del cómico con la joven de 22 años, respondió: “ No. Lo que me afecta es que mis hijas le tengan repudio a su padre, porque su papá también la crió como una hija (a Heydi) y prácticamente se ha metido con su hija o nieta ”.

Luego, Monserrat reveló cómo reaccionaron sus hijas al ver las imágenes de su padre con otra mujer: “ Se pusieron a llorar y a vomitar ”.

“Desde el día que comenzó todo esto, a mi hija menor ya le estaban haciendo bullying, pero a él (Melcochita) le dio igual”, añadió.