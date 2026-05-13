Monserrat Seminario señaló que no le sorprende ni le afecta el ampay difundido por “Magaly TV: La Firme”, donde se ve a ‘Melcochita’ en actitud cariñosa con una joven identificada como Heydi Amado tras su ruptura con la piurana.
“Esa chica vivió en mi casa durante dos años, trabajaba en mi casa, mis sospechas eran ciertas, la verdad siempre sale a la luz. Yo me siento tranquila. ¿Tú crees que esa chibola lo va querer? ¿Es amor al chancho a los chicharrones? Esa chica juega a tres cachetes, no es ninguna santa”, declaró Seminario a Trome.
Tras ser consultada por si le afectó el ‘ampay’ del cómico con la joven de 22 años, respondió: “No. Lo que me afecta es que mis hijas le tengan repudio a su padre, porque su papá también la crió como una hija (a Heydi) y prácticamente se ha metido con su hija o nieta”.
Luego, Monserrat reveló cómo reaccionaron sus hijas al ver las imágenes de su padre con otra mujer: “Se pusieron a llorar y a vomitar”.
“Desde el día que comenzó todo esto, a mi hija menor ya le estaban haciendo bullying, pero a él (Melcochita) le dio igual”, añadió.