Se vivieron momentos de gran tensión en Chorrillos tras el regreso al país de ‘Melcochita’, quien protagonizó un episodio conflictivo con su aún esposa, Monserrat Seminario. Al intentar entrar a la vivienda familiar para recoger sus pertenencias y ver a sus hijas, se topó con una negativa firme, lo que desató una escena cargada de emociones.

El humorista se presentó en el inmueble junto a su abogado con la intención de facilitar el ingreso; sin embargo, la situación no se solucionó de inmediato. Según contó el artista, incluso trató de comunicarse con sus hijas a través de mensajes, pero ellas no pudieron responderle con normalidad debido a las restricciones establecidas dentro del hogar.

La situación se tornó crítica cuando una de las menores intentó acercarse a su padre, pero fue detenida en medio del altercado. Visiblemente afectado, el cómico no pudo contener la tristeza y las lágrimas ante lo ocurrido. “ A mi hija le ha gritado. Ella sabe que es mi ‘chochera’. La ha empujado, la tiene estresada ”, señaló, con una evidente angustia.

Frente a la imposibilidad de entrar, Pablo Villanueva se dirigió a la comisaría de Chorrillos para solicitar respaldo policial. No obstante, la portera del edificio indicó que no podía permitirle el acceso por orden de Monserrat. “ Ella está ahí pero no quiere contestar ”, comentó el artista, quien aguardó varios minutos antes de lograr ingresar al predio.

Tras cerca de 20 minutos de espera, el humorista logró ingresar al departamento acompañado de su abogado, Ysrael Castillo. El humorista aprovechó la presencia de las cámaras y del personal policial para desmentir la denuncia por “abandono de hogar” presentada por su esposa, y aclaró que su viaje a Estados Unidos se debió a motivos laborales.

En medio de la disputa, el abogado criticó la postura adoptada por la defensa de Monserrat Seminario: “ No pueden decir: de aquí no sacan nada, ellos no son la autoridad. Somos gente de bien ”, declaró para ‘América Hoy’.

Además, el letrado indicó que ambas partes tienen programada una cita en un centro de conciliación para resolver asuntos relacionados con la tenencia de sus hijas.