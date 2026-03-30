‘Melcochita’ su abogado brindaron declaraciones a ‘Q Bochinche’, donde ofrecieron detalles del proceso de conciliación iniciado con Monserrat Seminario para definir el cumplimiento de las obligaciones hacia sus tres hijas menores.

“ La invitamos a conciliar sobre la tenencia. Pedimos tenencia compartida, régimen de visitas y pensión de alimentos pero no se llegó a un acuerdo porque la señora solicita 20 mil soles de pensión ”, expresó el defensor del humorista.

“ El presidente Trump le da 2000 dólares por alimentos, a Farfán le piden 17 mil y a mí 20 mil soles mensual. Primero que soy de la tercera edad, segundo que la señora es joven, no trabaja, ahora ella tiene el deber de darle a viejito como dice ella ”, manifestó Pablo Villanueva.

El letrado dijo que, al no haberse alcanzado una conciliación, optarán por iniciar un proceso de divorcio sustentado en dos causales: violencia psicológica y conducta deshonrosa.

“Ahí vamos a solicitar todas las medidas preventivas sobre los bienes, hay un bien en común, la tenencia provisional y pedir un régimen de visitas provisional, ahí se va investigar en qué se gastó esa plata que era de los dos, va tener que presentar los vouchers, ahí se va ver la realidad”, precisó, en alusión al monto que, presuntamente, habría gastado Monserrat Seminario y que habría originado la ruptura de la relación.

“El dinero es lo de menos, ese cacho quedó cerrado, yo voy a ver por mis hijas”, añadió el cómico, al referirse al monto que en un primer momento le reclamó a su aún esposa.

El abogado de ‘Melcochita’ sostuvo que cuentan con dos audios comprometedores con testimonios de sus hijas, así como un video de alto impacto en el que se evidenciaría una presunta agresión por parte de Monserrat Seminario. “ Las pruebas son contundentes ”, afirmó.

“No pagó 7 meses del colegio, más 3 meses de casa, tuve que pagar todo... Siempre le dije que guarde para el futuro de las bebes y nunca guardó, no sé en qué se gastaría la plata... Mi hijita me dijo: ‘Me duele la cabeza’, cómo no le va doler la cabeza si le mete unos jalones de pelo, lo tengo todo grabado, yo estoy lejos. Mi hija me dice que no quiere irse con su mamá, siempre me hablan con miedo porque parece que las tiene amenazadas ”, refirió ‘Melcochita’.