Monserrat Villanueva, esposa de ‘Melcochita’, decidió pronunciarse luego de que el cómico anunciara sus deseos de divorciarse de ella y aseguró sentirse decepcionada del artista.

“Sé que están haciéndome la ‘camita’, sé la jugada de las personas que están metidas, hasta me están siguiendo”, declaró a Trome.

“Los problemas son de adultos, pero no tiene por qué meter a los niños y dejarla de lado, prácticamente no le quiere pagar ni estudios, ni nada. Si nos vamos a separar, tiene que darles a las tres, no solamente a Esperanza y Cecilia”, añadió.

Cuando le consultaron que el cómico aseguró que no le fue infiel, Monserrat respondió: “ Él salía siempre, se iba donde sus amigos, al casino, al tragamonedas y yo, como doña coj…, tenía que esperarlo ”.

“ Me duele porque es el padre de mis hijas. Estoy decepcionada como hombre porque se deja manipular por unos ‘manganzones’ que nunca se preocupan por él. Cuando estuvo con neumonía, me la pasé con él en el hospital ocho días sin dormir, igual con lo del accidente, sentada en la comisaría, ¿quién le pagó los dos abogados? Eso no se acuerda ”, sostuvo.

‘Melcochita’ sobre Monserrat Seminario: Me voy a divorciar, no hay cariño como antes

Tras pedirle disculpas a Monserrat Seminario por acusarla de de robarle su dinero, ‘Melcochita’ anunció para ‘América Hoy’ que iniciará su proceso de divorcio con la madre de sus dos últimas hijas luego de más de 17 años juntos.

A pesar de la decisión, el artista aseguró que seguirá asumiendo los gastos de sus hijas hasta que se formalice la separación con Monserrat.

“Me voy a divorciar. No nos entendemos no más, no hay cariño como antes (¿Entonces ya no hay amor?) Amor ya no hay desde hace medio año“, sostuvo el cómico.

El también sonero aseguró que su separación de Monserrat Seminario es irreversible y que ya le pidió el divorcio, además, afirmó que ella lo celaba con frecuencia.

“(¿Estás muy desilusionado?) Por supuesto, me presionaba, me celaba que yo tenía con fulana o mengana, no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie“, agregó.

El humorista dijo que cubrirá los gastos de sus hijos, sin embargo, no le dará dinero a Seminario.

“De los gastos voy a pagar la casa, el colegio de las bebés y todo lo que se trate de mis hijas, la comida, no le va a faltar nada. Pero para ella no le voy a dar. Ella me dice que quiere irse a España con las bebés, no tengo problema, yo vendo el carro y de ahí que se vaya“, expresó.

Por su lado, Susan Villanueva acusó a Monserrat Seminario de aberse quedado con el dinero de su padre ‘Melcochita’.

“Ella debía 7 meses del colegio, de las hijas, mi papá le ha pagado todo lo de mis hermanitas y lo de las hijas de ellas. Debía 3 meses del alquiler y ya mi papá está pagando, ella se llevaba toda la plata, pero no pagaba nada”, reveló.