Mediante una transmisión en sus redes sociales, Monserrat Seminario detalló las razones por las que no contribuía económicamente en su hogar, en medio de la polémica por la administración de los ahorros del humorista Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’.

Hace unos días, la aún esposa del cómico respondió a las acusaciones de haber gastado sus ahorros luego de más de 17 años de relación: “Si yo gasto es para mi casa, para mis hijas”, afirmó.

Hace un par de días, Monserrat Seminario realizó una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, en la que explicó la razón por la que nunca se le vio trabajando y se dedicó únicamente a su hogar desde que inició su relación con ‘Melcochita’.

De acuerdo con lo que contó en redes, tenía planes de ser independiente e incluso señaló que llegó a estudiar en distintas áreas; sin embargo, finalmente se dedicó únicamente a su hogar.

“ Mi papá, mi mamá y mi hijo tienen un título, un trabajo. Por su profesión se sacan la m… Yo sí tengo un estudio, un certificado que he estudiado varias cosas. He estudiado Enfermería Técnica (…) Aparte he estudiado para chef, para postres y tortas y panadería. Sé poner vitaminas, he estudiado para eso, ¿qué más quieren saber de mí? ”, expresó evidentemente enojada.

No obstante, Monserrat Seminario señaló que ‘Melcochita’ fue quien le pidió dejar de trabajar para dedicarse exclusivamente al hogar tras formar su familia.