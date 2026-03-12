El cantante británico Morrissey canceló el concierto que tenía previsto ofrecer este jueves en Valencia, luego de afirmar que no pudo dormir debido al ruido generado por las celebraciones previas de Las Fallas.

En un comunicado publicado en su página oficial, el exvocalista de The Smiths explicó que el espectáculo se volvió imposible debido a la falta de descanso.

“El espectáculo previsto esta noche en Valencia se volvió imposible debido a la falta de sueño”, indicó el sitio web del artista.

El ruido nocturno impidió el descanso del cantante

Según la misma publicación, Morrissey había viajado por carretera desde Milán, donde ofreció un concierto el lunes, hasta Valencia.

Sin embargo, al llegar a la ciudad española no logró descansar debido al ambiente festivo previo a las Fallas.

“Cualquier forma de sueño o descanso durante la noche fue imposible debido al ruido, la música tecno a todo volumen y los anuncios por megáfono. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico”, señaló la web oficial del artista.

El recital estaba programado en el Palau de les Arts Reina Sofía, uno de los principales recintos culturales de Valencia.

Un artista conocido por suspender conciertos

El cantante británico, reconocido por su carrera solista y por su etapa en The Smiths, también es conocido por cancelar presentaciones por diversos motivos.

De acuerdo con el sitio especializado weheartM.com, que recopila estadísticas sobre sus giras, Morrissey ha cancelado 38 conciertos de un total de 84 entre inicios de 2025 y finales de enero de 2026.

El músico también es conocido por sus firmes convicciones vegetarianas. En 1985, junto a The Smiths, publicó el álbum Meat Is Murder, cuyo título refleja su postura sobre el consumo de carne.

En otra ocasión, el artista abandonó el escenario del festival Coachella en California tras afirmar que percibió olor a parrilla en el recinto.

Las Fallas, una fiesta que transforma Valencia

Las Fallas de Valencia se celebran cada marzo y atraen a cerca de un millón de visitantes, entre turistas nacionales e internacionales.

La festividad es conocida por sus enormes figuras artísticas elaboradas con cartón, papel o poliestireno —llamadas fallas— que son finalmente incineradas para celebrar la llegada de la primavera.

Durante los días previos y centrales del evento, las calles de la ciudad se llenan de música, petardos y espectáculos pirotécnicos que forman parte de esta tradición.