Morrissey, legendario vocalista de “The Smiths”, e influyente solista, anuncia una gira por América Latina. En este nuevo recorrido por estas tierras, responde a una deuda emocional con sus fans latinos, y Lima es una de las ciudades elegidas para vivir esta celebración de su legado musical.

El artista británico se presentará el 20 de noviembre en Arena 1, en lo que promete ser una noche épica y cargada de emoción. La gira representa un reencuentro muy esperado con su fiel base de fans en la región, tras la cancelación de una gira anterior por una fuerte enfermedad.

Esta vez, el propio Morrissey busca saldar esa deuda con su público latinoamericano ofreciendo un concierto que reunirá lo mejor de sus clásicos como solista y los himnos inmortales de The Smiths. El show incluirá canciones como “This Charming Man”, “How Soon Is Now?”, así como joyas de su carrera solista como “Everyday Is Like Sunday”, “First of the Gang to Die” y muchas más.

Morrissey, considerado una de las figuras más influyentes del pop británico y uno de los mejores letristas de su generación, ha lanzado 13 álbumes solistas que han alcanzado el Top 10 del Reino Unido, incluidos tres en el puesto número uno. Lima será parte de una gira que también pasará por importantes capitales como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago.