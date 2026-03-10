El mundo del rock se encuentra de luto tras la perdida de Tommy DeCarlo, quien falleció el lunes 9 de marzo en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos). El famoso cantante que durante casi veinte años encabezó las presentaciones en vivo de la legendaria banda estadounidense Boston perdió la vida a los 60 años como consecuencia de un cáncer cerebral que le fue detectado en septiembre del año pasado.

La noticia la dieron a conocer sus tres hijos a través de las redes sociales oficiales del artista. En el mensaje expresaron que su padre enfrentó la enfermedad con una entereza que conmovió a quienes lo rodearon hasta sus últimos días.

Annie, Talia y Tommy Jr. recurrieron al Instagram de su padre para comunicar el fallecimiento con palabras cargadas de dolor y gratitud. En el texto describieron el carácter con el que su padre afrontó los meses de tratamiento al señalar que “luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final”.

El fanático anónimo que se convirtió en la voz de su banda favorita

Tommy DeCarlo nació el 23 de abril de 1965 en Utica, Nueva York, y desde adolescente sintió una profunda admiración por Boston. Pianista autodidacta y cantante de coro, pasó años interpretando los temas del grupo por puro placer, sin imaginar que ese hábito lo llevaría a ocupar su lugar en el escenario.

El vocalista original de la agrupación, Brad Delp, fue una influencia decisiva en la manera en que DeCarlo desarrolló su propio estilo vocal. En una biografía publicada en el sitio web de la banda, el cantante recordó con afecto aquellos años formativos al señalar que “cuando empecé a escuchar a Boston siendo un adolescente, me encantaba absolutamente la voz de Brad y cómo cantaba esos éxitos clásicos cada vez que sonaba una canción de Boston en la radio”.

Brad Delp, vocalista original de Boston.

DeCarlo también aclaró en esa misma declaración que su relación con la música de Delp nunca fue la de un imitador. Asimismo, explicó que disfrutaba cantar junto a él, lo que con el tiempo moldeó una voz propia con una identidad reconocible.

El cover que le permitió ingresar a la banda

En 2007, tras el suicidio de Brad Delp, DeCarlo compuso un tema en homenaje al cantante y lo publicó en MySpace junto a versiones propias de canciones como Smokin y Don’t Look Back. Ante la tragedia, decidió enviar el enlace de su perfil al equipo de la banda y ofreció su participación en un concierto tributo.

La respuesta inicial fue un rechazo amable, pero semanas después recibió una llamada de Tom Scholz, guitarrista y fundador de Boston. Scholz quedó impactado por el timbre de su voz y su similitud con la de Delp, por lo que lo convocó primero al tributo y luego lo incorporó como integrante permanente de la agrupación.

Su legado dentro y fuera de Boston

Desde 2008, DeCarlo asumió el rol de cantante principal en las giras y proyectos discográficos de Boston. También participó en el álbum Life, Love and Hope de 2013, uno de los trabajos más recientes del grupo, con lo que consolidó su lugar en la historia de la banda.

Paralelamente desarrolló un proyecto musical junto a su hijo Tommy DeCarlo Jr., con quien lanzó el disco Lightning Strikes Twice en 2020 y un segundo álbum titulado Dancing in the Moonlight en 2022.

La banda a la que DeCarlo dedicó gran parte de su vida artística figura entre las agrupaciones más influyentes del rock de los años setenta. Su álbum debut homónimo, publicado en 1976, alcanzó con el tiempo la certificación de diamante de la RIAA e incluyó clásicos como More Than a Feeling y Peace of Mind.

El segundo trabajo del grupo, Don’t Look Back de 1978, reafirmó su posición en la cima del género con ventas millonarias. Ya en 1986, el disco Third Stage los devolvió a la cima de las listas con Amanda, el único sencillo número uno en la carrera de la banda.