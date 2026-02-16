El actor estadounidense Robert Duvall, una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo y recordado por sus memorables actuaciones en clásicos como El Padrino y Apocalypse Now, falleció a los 95 años. La noticia fue confirmada este lunes 16 de febrero por su esposa, Luciana Duvall, mediante un comunicado difundido desde Los Ángeles.

“Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar”, señaló Luciana Duvall, sin brindar mayores detalles sobre las causas de su muerte.

Con una carrera que se extendió por más de seis décadas, Robert Duvall se consolidó como uno de los actores más respetados de Hollywood. Su interpretación de Tom Hagen, el leal consigliere de la familia Corleone en El Padrino (1972) y El Padrino II (1974), lo convirtió en una figura icónica del cine estadounidense.

Otro de sus papeles más recordados fue el del teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now (1979), donde protagonizó una de las escenas más emblemáticas de la historia del cine con su célebre monólogo sobre “el olor del napalm por la mañana”.

Duvall ganó el Óscar a Mejor Actor por su actuación en Tender Mercies (1983) y fue nominado en múltiples ocasiones por la Academia. Además, recibió premios Emmy, Globos de Oro y el reconocimiento unánime de la crítica por su versatilidad en cine, teatro y televisión.

Su legado permanece como el de un actor de enorme profundidad dramática, capaz de transitar con naturalidad entre personajes complejos, villanos, héroes silenciosos y figuras históricas, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica.