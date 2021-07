Las conductoras del programa de Latina ‘Mujeres al mando’, Maricarmen Marín, Thais Casalino y la empresaria Karla Tarazona defendieron a la salsera Yahaira Plasencia tras la polémica que generó su nuevo videoclip ‘Dime’ donde aparece una escena de la maletera.

Como recordamos, este año Yahaira Plasencia fue encontrada en la maletera de un auto al intentar esconderse de las autoridades, quienes ingresaron a una casa donde ella y sus amigos celebraban su cumpleaños en plena pandemia del nuevo coronavirus. Por ese episodio, la salsera perdió su trabajo en el reality ‘Esto es guerra’.

Tras presentar el video en el programa las conductoras Thais Casalino, Maricarmen Marín y la invitada especial Karla Tarazona sacaron cara por la salsera. La primera en hacerlo fue Tarazona:

“En el Perú hubo muchas parodias, pienso que no hubiera sido lo adecuado que después de lo que ella pasó se siga burlando de lo que sucedió ese día. En video yo no veo que se esté burlando de la maletera o de la situación que le pasó porque cuando abren la maletera se ve otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con su situación”, señaló la expareja de Christian Domínguez.

Maricarmen Marín, quien está en la espera de su primera hija, señaló estar de acuerdo con la posición de Tarazona.

“Coincido contigo. Como bien dijo ayer Sergio George y Yahaira Plasencia, todo el mundo se mofó del tema y que ellos lo utilizaron como un recurso, pero no siento que se estén burlando de la situación”, aseguró Marín.

Mientras que Thais Casalino señaló que se pudo haber quitado esos 18 segundos a la hora de editar “en verdad no complementa ni aporta a la historia del video como tal para evitar malinterpretaciones, pero ella decidió colocarlo allí”.

VIDEO RECOMENDADO

“Reinas del Show”: ¿qué polémicas surgieron en la última gala?