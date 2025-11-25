La obra “Mundo de Juguete”, escrita y dirigida por Emilio Montero Schwarz, se presentará esta temporada navideña en Lima. El espectáculo familiar se desarrollará en el espacio Magitek, ubicado en la Av. Manuel Olguín 249, Santiago de Surco, ofreciendo una experiencia teatral inmersiva de 360 grados.

La puesta en escena utiliza proyecciones, efectos digitales, iluminación envolvente y música original para crear un ambiente donde el espectador es incorporado al relato. Esta implementación tecnológica en el teatro musical busca ofrecer una dimensión sensorial que complementa la narrativa escénica tradicional.

La trama se centra en Martin, un niño que inicia una búsqueda por el juguete ideal. Martin es guiado por Papá Noel a través de tres ambientes conceptuales: un mundo de metal, uno de plástico y otro virtual, que funcionan como escenarios para su evolución personal.

El argumento de la obra aborda temas como el materialismo y las dinámicas sociales contemporáneas. El desarrollo de Martin en su viaje lo lleva a la conclusión de que los atributos como la fuerza, la belleza o la popularidad digital tienen un valor limitado frente al afecto y los vínculos familiares.

El elenco principal está compuesto por actores con experiencia en el circuito nacional. Fiorella Florez interpreta a la madre de Martin, mientras que el rol protagónico infantil es asumido por Izan Alcázar, quien previamente participó en la película CHABUCA. Ivo Alcázar, actor y músico, se encarga del doble papel de Papá Noel y el Padre de Martin.

“Mundo de Juguete” presenta una duración de 60 minutos y cuenta con un total de 20 canciones inéditas. La propuesta de Emilio Montero Schwarz tiene como objetivo redefinir el formato del teatro musical familiar en el contexto de la cartelera cultural limeña.

Entradas a la venta en: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-mundo-de-juguete-72853