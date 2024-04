Muñequita Milly: Amiga revela que la cantante era víctima de bullying por su físico.

Ayer, 3 de abril, se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como la Muñequita Milly. La artista murió luego de someterse a una cirugía de liposucción por el Dr. Víctor Fong.

En medio de su dolor, Mercedes Lucero, amiga íntima de la joven cantante, contó las razones que llevaron a la Muñequita Milly a someterse a dicha intervención quirúrgica.

De acuerdo con sus declaraciones, Lucero reveló que su amiga fue víctima de insultos en redes sociales debido a su peso, por ello consideró necesario realizarse una cirugía estética.

“ En el caso de ella ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando subidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que de repente también ella se ha dejado llevar por eso. Cuando inició era delgadita y por eso le decían la ‘Muñequita Milly’ ”, sostuvo Mercedes Lucero a la prensa.

Viudo de la Muñequita Milly llora por su hijo: “Qué le voy a decir cuando sea grande”

Wilfredo Quispe Gaspar, pareja de laMuñequita Milly, se quebró mientras hablaba de su hijo de 1 año y 4 meses luego de que se quedara sin madre, pues la artista perdió la vida el miércoles 3 de abril.

El músico se mostró totalmente destrozado por la muerte de la artista y más al comentar que su hijo crecerá sin su madre.

“Mi hijo está aquí en Lima, en San Juan de Miraflores. No lo va ver crecer, no va ver a su madre, qué le voy a decir cuando sea más grande, murió a causa de alguien irresponsable que no debería estar operando”, manifestó.

Asimismo, en la entrevista que dio al programa ‘Magaly TV: La Firme’, el hermano de la cantante aseguró que Víctor Barriga Fong no los ha contactado.

“No nos ha dado la cara, estamos muy lamentados, destrozados toda la familia, queremos justicia”, expresó.