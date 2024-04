Wilfredo Quispe Gaspar, pareja de la Muñequita Milly, se quebró mientras hablaba de su hijo de 1 año y 4 meses luego de que se quedara sin madre, pues la artista perdió la vida el miércoles 3 de abril.

El músico se mostró totalmente destrozado por la muerte de la artista y más al comentar que su hijo crecerá sin su madre.

“ Mi hijo está aquí en Lima, en San Juan de Miraflores. No lo va ver crecer, no va ver a su madre, qué le voy a decir cuando sea más grande, murió a causa de alguien irresponsable que no debería estar operando ”, manifestó.

Asimismo, en la entrevista que dio al programa ‘Magaly TV: La Firme’, el hermano de la cantante aseguró que Víctor Barriga Fong no los ha contactado.

“ No nos ha dado la cara, estamos muy lamentados, destrozados toda la familia, queremos justicia ”, expresó.

Familia de ‘Muñequita Milly’ denuncia al doctor Fong y habrían revelado causa de muerte: “Le perforó el intestino”

El padre de la ‘Muñequita Milly’ denunció formalmente al doctor Fong por el presunto delito de homicidio culposo por negligencia médica. En el documento, se detalla la que sería la verdadera causa de la muerte de la joven cantante folclórica.

“Ingresó a la Clínica Santa Catalina con la finalidad de realizarse una cirugía plástica de liposucción en el abdomen. Esa misma noche le practicaron la cirugía en la sala de operaciones de dicha clínica y al día siguiente, 28 de marzo del 2024, su hija sintió fuertes dolores estomacales debido a que el Dr. Fong, en dicha operación, negligentemente, le perforó e intestino, lo cual le provocó una septicemia generalizada”, se lee en el documento.

“A consecuencia de ello, se encontraba grave de salud, por lo que el 01 de abril del 2024 nuevamente la operaron, motivo por el que quedó inconsciente. El día 2 de abril a las 03:33 de la madrugada, en una ambulancia, la trasladaron a la Clínica del Inca, ubicada en la Av. 28 de julio 1327 Miraflores, donde recibió atención médica y el día 3 de abril le informaron que su hija había fallecido”. continúa.

