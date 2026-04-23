La Municipalidad de Pueblo Libre se pronunció para desmentir las versiones sobre el supuesto robo de la camioneta de Carlos Vílchez. Mediante un comunicado oficial, precisó que lo difundido en redes sociales no corresponde a un hecho delictivo de gran magnitud.

“La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre se dirige a la opinión pública para aclarar la información que viene circulando en diversas redes sociales y algunos espacios mediáticos, respecto a un supuesto hecho delictivo que habría afectado al señor Carlos Vilchez”, indica el pronunciamiento.

En ese sentido, la comuna señaló produjo ningún robo, como se informó en un inicio: “ Al respecto, es importante precisar que no se ha producido ningún robo de vehículo, ni de pertenencias personales del mencionado ciudadano, como erróneamente se viene difundiendo ”.

Asimismo, indicaron que lo ocurrido correspondió a un incidente menor vinculado al vehículo del presentador: “ El hecho ocurrido corresponde a un incidente aislado, en el cual una persona desconocida sustrajo únicamente el vidrio de uno de los retrovisores del vehículo . Este acto, si bien reprochable, no constituye un robo de mayor magnitud ni un hecho que refleje una situación de inseguridad generalizada en el distrito ”.

La Municipalidad también manifestó su preocupación por la forma en que el hecho fue difundido en plataformas digitales, ya que generó alarma entre los vecinos del distrito.

“Lamentamos que este suceso haya sido utilizado por algunas páginas y personas para desinformar y desacreditar el trabajo sostenido que viene realizando la Municipalidad en materia de seguridad ciudadana, generando alarma innecesaria entre los vecinos”, agregaron.

Comunicado de la Municipalidad de Pueblo Libre

Previamente, una organización vecinal había advertido sobre el presunto robo del vehículo de Carlos Vílchez, señalando que el hecho se habría registrado en el cruce de las avenidas Universitaria y La Mar. Incluso, circuló una imagen donde se ve al conductor revisando cámaras de seguridad en compañía de agentes.