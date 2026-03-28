Manolo Rojas falleció la noche de este viernes dentro de su vehículo, estacionado frente a su vivienda. De acuerdo con las primeras informaciones, el artista habría sufrido un ataque cardíaco.

De acuerdo con América Noticias, el cuerpo del artista fue hallado dentro de su camioneta, estacionada frente a su vivienda, en la zona de Santa Catalina, en La Victoria.

(Foto/Captura: América Noticias)

Agentes de la Policía acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona, mientras los familiares de Manolo Rojas se mostraban consternados por su inesperado fallecimiento.

Aunque se presume que un infarto habría provocado la muerte del reconocido cómico, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre la causa de su fallecimiento.







