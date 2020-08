El músico peruano Dante Vargas continúa cosechando éxitos en Estados Unidos, país en el que radica desde hace 16 años. El cantante no tuvo mejor idea que invitar al cantante de cumbia Christian Yaipén para que sea parte de un medley romántico en donde los temas “Motor y motivo” y “Te vas”, suenan a ritmo de salsa.

Dante Vargas revela que grabar con el Grupo 5 le hizo recordar la infancia que vivió en su natal Trujillo. El trompetista y productor musical cuenta que su amistad con Elmer, Andy y Christian Yaipén se dio cuando la orquesta llegó a tocar a los Estados Unidos.

“El Grupo 5 vino a Estados Unidos y ‘Chico’ Yaipén me llamó para que los acompañara porque a su trompetista no le dieron la visa. Los acompañé, yo siempre he hecho salsa, nunca había trabajado con un grupo de cumbia. Cuando hicimos el show yo me quedé asustado, estaba repleto. Tocamos el tema “Te vas” y la gente pegó un grito que casi se tumban ese lugar. Ahí me empecé a interesar en la cumbia peruana y en sus letras. Recordé mi infancia, me dio nostalgia”, señala.

Desde ese entonces, Dante Vargas grabó, en salsa, “Te vas” y “Motor y motivo”, éxitos que, confiesa, pegaron en México.

Por ello, este medley romántico decidió relanzarlo en la voz de su talentosa hija Val Vargas junto a Christian Yaipén.

“Me encantó la voz de Christian y dije: en dúo con mi hija iría muy bien”, confiesa y agrega que “para mí Grupo 5 es la orquesta más representativa del Perú, Grupo 5 es Perú”.

Cabe señalar que el peruano Dante Vargas ha trabajado con estrellas mundiales como Shakira, Ricky Martin con su éxito “Pégate”, Jennifer Lopez con el tema “Qué hiciste”, Marc Anthony con la salsa “Qué precio tiene el cielo”, así como con Juan Gabriel.

"Me he dado cuenta que los artistas que están en el top son súper sencillos, bromistas, comen con uno", relata.

En plena pandemia, el músico no ha parado su trabajo pues acaba de grabar con Daddy Yankee.

