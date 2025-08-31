El próximo 25 de septiembre, los principales cines del Perú estrenarán My StoryLof, la primera película de Benjamín Doig Espinoza, influencer y creador digital que asume, por primera vez, los retos de director, guionista y protagonista en un mismo proyecto.

La cinta cuenta además con la participación de Jorge Luna, comediante e ícono de internet, quien sorprende al debutar como productor ejecutivo, respaldando una propuesta que apuesta por un cine joven, auténtico y sin moldes.

Una voz joven para el cine nacional

Doig, que viene del mundo digital, traslada su estilo fresco y espontáneo a la gran pantalla. “My StoryLof muestra una parte íntima y vulnerable de mí que ni yo mismo había escuchado, y eso —creo yo— es lo que la hace bastante especial. Escribir, actuar y dirigir fue desafiante, pero finalmente excitante: ver cómo todo lo antes escrito en un papel se proyecta ahora en una gran pantalla”, comentó el creador sobre su debut.

El elenco lo completan Isabela Fernández y Doménica del Pozo, jóvenes talentos que debutan en el cine, aportando realismo y frescura a la historia.

Sinopsis

La película sigue la historia de Benjadoes, un adolescente de provincia que se muda a Lima para ingresar a la universidad. Su objetivo inicial es hacer amigos y seguir creando contenido para YouTube. Sin embargo, el verdadero cambio llega con el descubrimiento del amor y los vínculos emocionales, cuando conoce a Valeria, su primer amor, y más tarde a Alessia.

Más allá de seguidores o metas cumplidas, Benja aprenderá que el éxito real está en las conexiones humanas que lo transforman.

Estreno y tráiler

My StoryLof se estrenará en todos los cines del país el 25 de septiembre. El tráiler oficial ya está disponible en YouTube: ver aquí.