La ópera prima de Benjamín Doig, escrita, dirigida y protagonizada por él mismo, marca el debut cinematográfico del popular Jorge Luna como productor ejecutivo. Una propuesta fresca y sin filtros que busca darle voz al cine joven peruano.
El próximo 25 de septiembre, los principales cines del Perú estrenarán My StoryLof, la primera película de Benjamín Doig Espinoza, influencer y creador digital que asume, por primera vez, los retos de director, guionista y protagonista en un mismo proyecto.

La cinta cuenta además con la participación de Jorge Luna, comediante e ícono de internet, quien sorprende al debutar como productor ejecutivo, respaldando una propuesta que apuesta por un cine joven, auténtico y sin moldes.

Una voz joven para el cine nacional

Doig, que viene del mundo digital, traslada su estilo fresco y espontáneo a la gran pantalla. “My StoryLof muestra una parte íntima y vulnerable de mí que ni yo mismo había escuchado, y eso —creo yo— es lo que la hace bastante especial. Escribir, actuar y dirigir fue desafiante, pero finalmente excitante: ver cómo todo lo antes escrito en un papel se proyecta ahora en una gran pantalla”, comentó el creador sobre su debut.

El elenco lo completan Isabela Fernández y Doménica del Pozo, jóvenes talentos que debutan en el cine, aportando realismo y frescura a la historia.

Sinopsis

La película sigue la historia de Benjadoes, un adolescente de provincia que se muda a Lima para ingresar a la universidad. Su objetivo inicial es hacer amigos y seguir creando contenido para YouTube. Sin embargo, el verdadero cambio llega con el descubrimiento del amor y los vínculos emocionales, cuando conoce a Valeria, su primer amor, y más tarde a Alessia.

Más allá de seguidores o metas cumplidas, Benja aprenderá que el éxito real está en las conexiones humanas que lo transforman.

Estreno y tráiler

My StoryLof se estrenará en todos los cines del país el 25 de septiembre. El tráiler oficial ya está disponible en YouTube: .

